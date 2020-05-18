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Прошла ли Украина пик эпидемии — врач дал ответ Эксперт рассказал, справляется ли медицинская система с эпидемией коронавируса, и назвал "болевую точку"

Прошла ли Украина пик эпидемии коронавируса и сработал ли карантин, рассказал президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока в эфире канала "Украина 24".

"Многое зависит от уровня тестирования. Чем больше тестов, тем больше мы будем выявлять больных. На данный момент медицинская система справляется со вспышкой вируса, и не все койки в реанимации заняты. Это говорит о том, что карантин сработал. Но теперь мы должны динамично работать, увеличивать для людей возможность выйти на работу, но и серьезно вкладываться в противоэпидемиологические меры", — сказал он.

Эксперт считает, что на данный момент в Украине категорически не хватает лабораторий для тестирования на коронавирус. Также Сорока предложил обустраивать больницы-трансформеры, которые можно перепрофилировать в зафисимости от потребности.

"Сегодня есть инфекционное заболевание — нужно увеличить количество соответствующих больниц. Завтра поднялась рождаемость — нужны родильные отделения", — сказал он.

Соблюдение противоэпидемических мер Сорока назвал болевой точкой украинской медицины.

"30% заболевших — медики. Это значит, что нет обучения, люди не умеют работать со средствами. Не подготовлены стационары, они старые, они требуют чистых помещений, новых систем вентиляции. Не хватает средств индивидуальной защиты", — сказал он.

Ранее главный санитарный врач, замглавы МОЗ Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что в ближайшее время тестирование на коронавирус станет более доступным, но всем подряд его делать не будут.