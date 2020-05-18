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Преступление и геноцид - историк о действия СССР в отношении крымских татар В Украинском институте национальной памяти рассказали, как депортация угрожала существованию всего крымскотатарского народа

О том, можно ли считать депортацию крымских татар геноцидом, рассказал сотрудник Украинского института национальной памяти Максим Майоров в эфире канала "Украина 24".

"Говорить о том, что это было преступление и геноцид, есть достаточно оснований. Исторические факты говорят о том, что произошедшее угрожало всему существованию крымскотатарского народа. Люди были лишены родины и помещены в условия, где очень сложно выжить, и была высокая смертность", — сказал он.

Историк заявил, что в СССР хотели убрать любое упоминание о крымских татарах как отдельной нации.

"Кроме того, советский режим делал все, чтобы вообще стереть из истории память крымских татар. В Крыму менялась топонимика, и даже в переписях категория "крымские татары" отсутствовала, их пытались растворить в общем татарском "море", обозначая их как просто татар из Крыма", — рассказал он.

Напомним, 18 мая 1944 года началась депортация крымских татар с полуострова. Их насильно переселили в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана, небольшие группы были отправлены в Марийскую АССР и ряд других регионов РСФСР. Официально депортация обосновывалась фактами участия крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время войны, и сотрудничества с оккупационными властями.