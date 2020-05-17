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Когда заработает транспорт в Киеве — у Кличко назвали даты и условия Советник мэра столицы рассказал, как и когда начнут полноценно ходить автобусы и метро

Киевские власти планируют запустить общественный транспорт 22 мая. Об этом рассказал советник городского головы Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

"Надеемся, что транспорт возобновит работу 22 мая. Хотя полноценно это будет 25 мая. Мы говорим о коммунальном транспорте, а не частном — маршрутках. Из того, что мы знаем, ходили маршрутки Киевпастранса, людей туда пускали по пропускам. Предприятия также нанимают транспорт, чтобы развозить сотрудников", - сказал он.

Бондаренко назвал условия для того, чтобы заработало столичное метро.

"Мы готовы к открытию метро, ​​но с ограничениями. Это маски, дезинфекция, ограничение количества людей в метро. Персонала, чтобы обеспечить это, достаточно. Но мы вряд ли сможем пускать по 10 человек в вагон, как в Китае", — сказал он.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что мешает открытию метро в Киеве.