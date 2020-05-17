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"Обмен пленными не выход" — Джемилев о политзаключенных в Крыму Лидер Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, почему российские власти арестовывают крымских татар и что с этим делать

Почему среди политзаключенных в России много крымских татар, рассказал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире канала "Украина 24".

"Россия видит Крым как военную базу, а вокруг этой базы она хочет видеть только верных холопов. Крымские татары в это видение не укладываются. Поэтому стремление – запугать, заставить покинуть родину. И Россия массово завозит в Крым свое население, граждан России. Что касается их правосудия, оно примерно как в СССР. Там судов как таковых не было", — сказал он.

Джемилев считает, что обмен пленными — не лучший способ решения вопроса, и нужно искать другой выход.

"Украинский омбудсмен Денисова говорит о 86 заключенных крымских татарах, но мы точно знаем о 78 заключенных. Всех их надо освобождать, но обмен – не тот путь, потому что обменивать ни в чем не повинных людей на бандитов – это не дело, а во-вторых, сегодня мы освободим этих, а завтра в десять раз больше надо освобождать. Мы освобождаем двоих сегодня, а завтра они четверых новых арестовывают. Поэтому надо по-другому", — сказал он.

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