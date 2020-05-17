Как дети болеют коронавирусом — врач рассказал подробности

Инфекционист рассказал, как проходит течение COVID-19 у детей и где они чаще всего заражаются

Где чаще всего дети заражаются коронавирусом и как у них протекает болезнь, рассказал инфекционист Сергей Крамарев в эфире канала "Украина 24"

"Дети легче болеют, чем взрослые. За два месяца, которые наша больница принимает пациентов с COVID-19, практически ни одного ребенка не было госпитализировано в отделение интенсивной терапии. А симптомы такие, как описано: повышенная температура, кашель, слабость.

В первую очередь нужно не допустить, чтобы дети заражались этой инфекцией. Все требования и рекомендации МОЗ должны выполняться, несмотря на ослабление карантина. А относительно симптоматики, если говорить о легкиих, средних и тяжелых формах у детей, госпитализированы в нашу больницу, они по клинике практически не отличаются от обычных простудных заболеваний. Единственное, у наших детей были такие симптомы, как и у взрослых - это потеря вкуса, в некоторых, не у всех; потеря обоняния у некоторых детей, это очень важный симптом, но он далеко не у всех бывает.

Практически все дети подхватывали болезни внутри своих семей. У каждого ребенка, которая находилась или находится у нас в больнице, или мама, или папа, или бабушка были инфицированы коронавируса ", - сказал он.