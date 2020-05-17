Пограничники рассказали о процедуре въезда в Украину во время карантина

Что надо знать людям, которые въезжают в Украину, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченков эфире канала "Украина 24".

"На всех пунктах пропуска карантинные мероприятия одинаковы. Сначала по прибытию в пункт пропуска люди проходят карантинный скрининг - это касается граждан как Украины, так и других стран. В дальнейшем они выбирают для себя, каким путем они будут проходить или обсервацию, или изоляцию в соответствии с постановлением и порядком, утвержденным правительством", — сказал он.

Демченко объяснил, как действуют правила при самоизоляции.

"Если граждане избирают для себя самоизоляцию, то они должны установить на свои мобильные телефоны приложение "Дій вдома". После этого они проходят пограничное оформление. Если же люди по каким-то причинам или не хотят, или не могут установить этот сервис, то соответственно о них информируют или врачей, или представителей Нацполиции, которые есть на пункте пропуска, чтобы в дальнейшем к этим людям применяли обязательную обсервацию.

Многие люди знают об этой процедуре и заранее устанавливают приложение себе на телефоны. Если человек об этом не знал, то во всех пунктах пропуска есть информация и QR-код, люди могут сразу скачать, установить его, пограничник проверяет, применена ли программа человеком — и только после этого граждане уже могут проследовать в Украину", — сказал он.