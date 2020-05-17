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Есть ли возможность попасть в ОРДЛО через КПВВ — пограничники дали ответ В Госпогранслужбе рассказали, можно ли пересечь линию разграничения с "ЛНР" и "ДНР" во время карантина

О том, можно ли во время карантина пересекли линию разграничения с оккупированными территориями на Донбассе, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала "Украина 24".

"Функционирование КПВВ на линии разграничения ограничены решением командующего объединенных сил. Сейчас они временно закрыты. Но если у человека есть какая-то острая необходимость, острая жизненная ситуация, то командующий ООС в праве принимать отдельное решение по каждому отдельному случаю", — сказал он.

Демченко объяснил, каким образом происходит пересечение линии разграничения.

"Если человек подходит к пограничникам на КПВВ, объясняет причину и предоставляет подтверждающие документы — после этого выносится на рассмотрение командующего ООС такое предложение, и он решает: пускать этого человека линии разграничения или отказать. Нашим гражданам стоит учесть эту информацию. Кроме того, незаконные вооруженные формирования с той стороны массово отказывают людям в пересечении линии разграничения", — рассказал он.

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Ранее пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире телеканала "Украина 24" рассказывал, когда будет возобновлена работа контрольных пунктов пропуска на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.