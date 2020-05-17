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Открылся пункт пропуска Шегини на границе с Польшей: кто может его пройти В Госпогранслужбе рассказали, сколько людей перешли границу с Польшей после открытия КПП Шегини

Что сейчас происходит на пропускном пункте Шегини на границе с Польшей, который открылся в ночь на 16 мая, рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала "Украина 24".

"За первый день работы пункта пропуска через него прошло около 1300 человек, из которых 900 — на вход в Украину. Это преимущественно граждане Украины. За сегодня только на вход на 12.00 прошли около 700 человек. Вероятно, в первый день люди наблюдали, откроется ли пропускной пункт и в каком режиме он будет работать. Мы ожидаем, что количество людей увеличится", — сказал он.

По словам Демченко, с начала карантина больше людей въезжало в Украину, чем выезжало из нее. Он отметил, что на данный момент и с украинской, и с польской стороны хватает ресурсов, чтобы беспрепятственно пройти границу, очередей нет. При этом чиновник отметил, что перейти границу могут не все.

"Не все украинцы могут свободно попасть на территорию Польши. Это разрешено только некоторым категориям граждан. Это те, кто имеет вид на жительство в Польше, карту поляка, и так далее. Если есть необходимость и польская сторона примет причину, тогда можно попасть на территорию Польши, в других случаях будет отказ во въезде. В Польше работают те же правила по карантину, как и в Украине", — рассказал он.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о потребности стран ЕС в заробитчанах из Украины.