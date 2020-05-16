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Вспышка коронавируса в Киеве: в КГГА объяснили реакцию полиции Власти предпринимают меры, чтобы вирус не вышел за пределы Дарницкого интерната

Полиция Киева должна установить виновных в заражении коронавирусом COVID-19 воспитанников Дарницкого дома-интерната.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Мы будем следить за ситуацией в интернате и контролировать ее, чтобы максимально быстро девушки выздоровели и вирус не вышел за пределы интерната. Открытое дело о несоблюдении санитарных требований в условиях карантина - это обязательное требование, потому что это специализированная защита, девушки с проблемами здоровья", - заявил Мондриевский.





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По его словам, "нужна дополнительная бдительность", чтобы понять, кто виноват в попадании вируса в интернат.

"Поймите, не дай Бог ухудшение ситуации у одной из пациенток - это все равно дело. Поэтому надо разобраться. Речь не идет о том, чтобы кого-то назначить виновным или строго наказать. Нужно понять, провести расследование, а без правоохранителей этого сделать нельзя", - пояснил чиновник.

Напомним, полиция Киева из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате для девушек открыла уголовное производство по части 2 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.