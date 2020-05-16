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В Киеве назвали сроки возобновления работы торговых центров Чиновник пояснил, в чем особенность обеспечения работы ТРЦ в Киеве

Торговые центры в Киеве, закрытые на карантин, возобновят работу после запуска метро.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Торговые центры мы откроем после того, как будет открыт метрополитен. 25 мая, если Кабмин даст разрешение. Мы метрополитен подготовили - и мы готовы в любой день к открытию, но нужно понимание, что это открытие не ухудшит состояния заболеваемости коронавирусом", - пояснил чиновник.

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По его словам, есть особенность обеспечения работы торговых центров в Киеве, "где люди не как клиенты, а как работники ездят на работу в ТЦ".

"Мы можем иметь проблему с доступом людей на эту работу, без метрополитена это невозможно", - сказал Мондриевский.

Напомним, ранее директор одного из торгово-развлекательных центров Киева Роман Емец рассказал в эфире "Украина 24", как украинские ТРЦ готовятся выходить из карантина.