В Киеве назвали сроки возобновления работы торговых центров
Чиновник пояснил, в чем особенность обеспечения работы ТРЦ в Киеве
Торговые центры в Киеве, закрытые на карантин, возобновят работу после запуска метро.
Об этом рассказал в эфире "Украина 24" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
"Торговые центры мы откроем после того, как будет открыт метрополитен. 25 мая, если Кабмин даст разрешение. Мы метрополитен подготовили - и мы готовы в любой день к открытию, но нужно понимание, что это открытие не ухудшит состояния заболеваемости коронавирусом", - пояснил чиновник.
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По его словам, есть особенность обеспечения работы торговых центров в Киеве, "где люди не как клиенты, а как работники ездят на работу в ТЦ".
"Мы можем иметь проблему с доступом людей на эту работу, без метрополитена это невозможно", - сказал Мондриевский.
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Напомним, ранее директор одного из торгово-развлекательных центров Киева Роман Емец рассказал в эфире "Украина 24", как украинские ТРЦ готовятся выходить из карантина.