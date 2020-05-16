"Кабмин пошел другим путем": мэр Житомира об ослаблении карантина в Украине
Первые итоги ослабления карантина можно будет подводить через 7-10 дней, считает Сергей Сухомлин
Мэр Житомира Сергей Сухомлин поддержал идею Кабмина о предоставлении местному самоуправлению возможности регулировать карантинные ослабления, которые внедряет правительство.
В эфире "Украина 24" мэр рассказал, как Житомир выходит из карантина.
"Первые итоги после ослабления карантина можно будет подводить примерно через 7-10 дней, потому что нужно 5-7 дней для того, чтобы увидеть, привело ли ослабление к ухудшению. Но город возвращается к обычной жизни: заработали рынки, магазины. Пока посетителей немного даже на летних площадках (ресторанов - ред.). Мы думали, что люди сразу пойдут в кафе, рестораны, но пока ажиотажа нет. Думаю, прежде всего у людей просто нет средств на развлечения", - сообщил Сухомлин.
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На вопрос, надо ли передать городским головам больше полномочий по внедрению карантинных мероприятий, мэр Житомира ответил, что это "надо было делать раньше".
"Есть города, где мало больных, а есть такие, как Черновцы, где много больных, ситуация разная. Можно было сделать так, чтобы местное самоуправление брало на себя ответственность и устанавливало эти нормы. Сейчас правительство пошло другим путем. Последние заявления говорят о том, что правительство максимально ослабляет карантин и города могут ограничивать те послабления, которые предлагает правительство. В принципе, тоже неплохая политика", - отметил он.
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Напомним, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев в эфире "Украина 24" заявил, что в Украине нет настоящего карантина из-за коронавируса.