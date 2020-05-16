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Вспышка коронавируса в Киеве: озвучены новые данные Полиция взяла под охрану Дарницкий дом-интернат

В Киеве полиция взяла под охрану Дарницкий дом-интернат для девушек, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Персонал и воспитанницы интерната изолированы. Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения санитарных правил, санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Как сообщает корреспондент "Украина 24", сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыт на карантин. На территории дежурят медики. Экстренная спасательная служба утром проводила дезинфекцию всех помещений. Такую обработку здесь будут проводить ежедневно до завершения карантина. На территории круглосуточно дежурят полицейские, чтобы избежать провокаций со стороны населения, так как история имела широкий резонанс и жилые дома находятся недалеко.

Сейчас в интернате находится 73 воспитанницы, у 53 COVID-19 уже подтвердили. Сейчас все девушки изолированы непосредственно в интернате, они получают необходимую медицинскую помощь.

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Распространение вируса началось с персонала. Младшая медсестра одной из групп изначально не имела никаких симптомов, но после ПЦР-диагностики ее диагноз подтвердился. Заболели 38 работников интерната. Трое госпитализированы, остальные находятся дома на самоизоляции.

До карантина в интернате находилось 150 воспитанников, но часть из них родители забрали домой. Заведение предназначено для постоянного проживания девушек в возрасте от 4 до 25 лет, которые иногда имеют сложные умственные нарушения. Обычно они не могут самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, и требуют специального ухода.

Ситуацию прокомментировал спикер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин. По его словам, следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала данного интерната.

"Я могу сказать, что в Дарницкое управление полиции поступило сообщение, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов было обнаружено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения. Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 325. Это нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы ", - рассказал он.

По словам представителя полиции, на месте правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют пропускной режим с соблюдением карантинных требований.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24" объяснил смягчение карантина в столице. По его словам, каждый город должен самостоятельно решать, когда и как отменять ограничительные меры.