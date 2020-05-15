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Известный писатель рассказал о последствиях карантина для украинской книги Андрей Кокотюха обеспокоен отменой "Книжного Арсенала"

Отмена из-за карантина "Книжного Арсенала" и ряда художественных фестивалей ударит по издательству и продажам книг в Украине.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" известный украинский писатель Андрей Кокотюха.

"Книга на "Арсенале" лучше идет из рук автора. У нас все книгоиздательство автороцентричное. Большой фестиваль - это прежде всего работа для авторов. Напрямую люди идут на живое общение с автором. Поэтому потеря этих площадок ударит непосредственно по продажам книжных новинок. Представление на "Книжном Арсенале", на больших площадках, как премьера увеличивает продажи. Это очень важно для любой индустрии, особенно креативной", - пояснил Кокотюха.

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Писатель напомнил, что для того, чтобы напечатать следующую книгу, "надо заработать на той, которая издана".

Вместе с тем он отметил, что во время карантина электронные книги пользуются стабильным спросом, несмотря на распространенное в Украине интернет-пиратство.

Напомним, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев в эфире "Украина 24" заявил, что в Украине нет настоящего карантина из-за коронавируса.