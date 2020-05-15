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Кличко рассказал, что мешает открытию метро в Киеве Мэр Киева назвал важное условие открытия метро и рассказал, почему нельзя спешить со снятием карантина

О проблемах с запуском метро в Киеве рассказал мэр столицы Владимир Кличко в эфире канала "Украина 24".

"Город Киев и область — это единый организм, который вместе работает. Большое количество людей, которые каждый день работают в Киеве, приезжают из области. И запустить в полном режиме метрополитен мы не можем, не открыв подвоз людей, потому что почти 50% работников метро — это жители Киевской области. Поэтому однозначно могу сказать, что мы с губернатором области делаем все, чтобы это было синхронно. При этом на частных перевозчиков мы влияния не имеем", — сказал он.

Кличко также рассказал, почему нельзя сразу отменить ограничения.

"Мы понимаем, что заболеваемость будет волнообразной. Четких данных о том, как будет распространяться болезнь, никто не может дать. Поэтому мы будем снимать ограничения постепенно и очень осторожно, понимая, что если будет вспышка, мы вернемся в ситуацию, в которой находились. Вопрос, зачем мы сидели два месяца на жестком карантине, чтобы опять вернуться в нулевую точку? После 22 мая мы будем делать послабления, и после этого посмотрим на заболеваемость. Будет плохой сценарий 100, 200 заболевших за сутки, — значит, нам нужно делать шаги назад," — сказал он.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Украина 24" прокомментировал смягчение карантина в столице. По его словам, каждый город должен самостоятельно решать, когда и как отменять ограничительные меры.