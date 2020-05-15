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Вспышка коронавируса в Киеве: Кличко сообщил новые детали По словам мэра, власти делают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

В Киеве в Дарницком доме-интернате для девушек зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Украина 24" сообщил новые подробности об инциденте. По его словам, на данный момент инфицирован 81 человек.

"У нас есть вспышка, горячая точка, в Дарницком доме-интернате для девушек. Сегодня подтвердили заболевание 81 человека. "Нулевым пациентом" была воспитательница этого заведения, которая заболела, и от нее заразились 80. Можете себе представить, как быстро эта инфекция может распространяться. Эта информация для людей, которые говорят, что все это нецелесообразно (карантин - ред.), что кого-то запугивают, что все это сказки", - отметил Кличко.

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По его словам, мэрия делает все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

"Что значит выйти из-под контроля? Это когда количество заболеваний будет превышать количество коек в городе и количество врачей, которые могут оказать помощь. Тогда будет такая же ситуация, не дай бог, как в Италии, Франции, США", - пояснил мэр.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24" объяснил смягчение карантина в столице. По его словам, каждый город должен самостоятельно решать, когда и как отменять ограничительные меры.