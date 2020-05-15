14:20, Сегодня

Какие страны первыми откроются для украинцев — туроператор назвал шесть мест Глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов назвал список стран, которые первыми начнут принимать туристов

Какие страны откроются для украинцев после карантина в первую очередь, рассказал глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха в эфире канала "Украина 24".

"Страны, которые понимают, насколько для их экономики важен туризм, делают все возможное, чтобы ускорить процесс. Некоторые страны начинают моделировать возможности запуска сезона. Я думаю, что первыми для украинцев откроются Турция, Болгария, Греция, Хорватия, Черногория, Кипр", — сказал он.

Голубаха посетовал, что украинский Кабмин не готов перезапустить отрасль путешествий и транспорта.

"Кабмин думает, что можно щелкнуть пальцами, и сразу туризм восстановится. Но для восстановления туристической сферы нужно не только снятие карантину, но и поддержка государства. И во всех странах такое делают. Министры туризма в большинстве стран обращают на это внимание своих граждан. Открыть отели в Украине — это, с одной стороны, очень просто. С другой стороны, нужны денежны траты, а государство не помогает среднему бизнесу", — сказал он.

Читайте также Где отдохнуть этим летом — эксперт назвал три направления для украинцев

Ранее эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце рассказал, стоит ли покупать авиабилеты на май и июнь.