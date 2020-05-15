14:04, Сегодня

Где отдохнуть этим летом — эксперт назвал три направления для украинцев Эксперт по туризму рассказал, какие места в Украине будут самыми популярными для отдыха

Куда украинцам ехать в отпуск внутри страны после окончания карантина, рассказал глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев в эфире канала "Украина 24".

"В этом году прогнозируется три больших направления и один очень мощный продукт. Направления — Черноморское побережье, Карпаты и Приазовье. На последнее стоит обратить внимание, это недорогое и очень интересное направление для Украины. А продукт, который будет пользоваться спросом — это зеленый экологический туризм, сельские усадьбы. Их в Украине уже более тысячи, и в этом году они уже забронированы почти на весь июнь", — рассказал он.

Эксперт ответил на вопрос о том, не пострадает ли качество отдыха, если украинцы не смогут выехать за границу и все поедут на украинские курорты.

"Во-первых, сервису нужно обучать, и наша Ассоциация проводит тренинги по вопросам сервиса. Его нужно повышать, и людей этому нужно учить. У нас не было даже культуры обучения этому. Кроме того, если бы вы, например, в 79 году приехали в Турцию, когда там еще не действовал закон о поощрении туризма, вы бы увидели, что сервиса там тоже нет. Это все нужно воспитывать самим там, где мы отдыхаем", — сказал он.

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