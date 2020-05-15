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Почему в Киеве открылись не все рынки: у Кличко дали ответ Заместитель главы КГГА рассказал, от чего зависит открытие рынков и когда разрешат работать ТРЦ

Сегодня, 15 мая, в Киеве откроют еще 33 рынка. О том, почему открываются не все, рассказал замглавы Киевской городской администрации Виталия Кличко Валентин Мондриевский в эфире канала "Украина 24".

"Что касается рынков, мы каждый день на заседании штаба по ликвидации последствий обсуждаем ситуацию в городе, в том числе и рынки. Отпускаем послабления медленно, нельзя резко отменять карантин, чтобы это не привело к ухудшению ситуацию. Каждый рынок — это отдельная ответственность собственников или арендаторов. Нужно быть готовым открываться. Именно поэтому есть регламент, по которому рынки должны работать. Разрешение могут получить все. Правила есть для всех, и дать всем сразу работать без соблюдения правил безопасности неправильно", — сказал он.

Заместитель Кличко рассказал, кому не выдали разрешение на открытие.

"Все зависит от того, какие документы есть у рынков. Некоторые работали без оформления объекта хозяйствования как рынок. Те, кто работал без документов, сами себя проявили и теперь не могут открыться", — сказал он.

Также Мондриевский рассказал, как скоро ждать открытия торгово-развлекательных центров.

"ТРЦ пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости. Динамика пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где невозможно обеспечить нормы количества людей, это дополнительная опасность", — сказал он.

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Ранее заместитель городского головы Киева, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов рассказал в эфире телеканала "Украина 24", когда ждать открытия метро.