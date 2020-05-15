11:03, Сегодня

Известный телеведущий поделился лайфхаком с украинцами на карантине "Надеялся начать на карантине много интересного — например, выучить четыре языка, серьезно заниматься спортом..."

Совет для тех, кто хочет заняться спортом на карантине, дал известный телеведущий Анатолий Анатолич в эфире канала "Украина 24".

"У меня есть лайфхак для тех, кто хочет начать бегать: не начинайте с понедельника. Начинайте с субботы, воскресенья, когда угодно. Но с понедельника — не работает", — сказал он.

Ведущий посетовал: он надеялся также начать много всего интересного — например, выучить четыре языка, начать серьезно заниматься спортом, похудеть — но карантин заканчивается, а он так ничего и не успел. А вот его дочь продолжает учиться в школе — дистанционно.

"Я прочитал шутку о том, что родители просят занести часы дистанционного обучения в трудовую книжку. Мы действительно берем на себя функции учителей, и это большой стресс. Это реально сложно. Никогда не думал, что буду ждать каникул", — рассказал он

При этом Анатолий Анатолич признался, что на карантине ему комфортно, так как он больше общается с семьей и много читает. С другой стороны, финансово времена сложные, так как отменилось множество запланированных проектов, рассказал он.