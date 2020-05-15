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Ляшко дал совет всем родителям "Как может страна на что-то претендовать, если нет образовательной политики"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что главное, во что родители в Украине должны вкладывать свои деньги - это образование детей. Об этом политик сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Ключевое - это не счет в банке, земельный участок или дом, который можно оставить своим детям. Дом может сгореть, земельный участок может затопить, банк может лопнуть. Главная инвестиция в ребенка - это знания. Вот что я советую всем родителям - не бабки собирайте для своих детей, потому что они их могут в казино прогулять за одну ночь, а инвестируйте в знания, дайте своим детям лучшее образование. Это и инвестиция, которая будет их кормить всю жизнь», - заявил он.

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По словам Ляшко, власть в Украине не понимает важности образования, поэтому до сих пор не назначила главу соответствующего министерства.

«Как может страна на что-то претендовать, если нет образовательной политики? Власти проводят онлайн-обучение, а у нас в половине школ в Украине компьютеров нет, а в селах - интернета. Разве ребенок из сельской семьи виноват, что у его родителей нет денег на компьютер, на интернет? Почему власть лишает этих детей возможности получить образование? Это неконституционно! Поэтому когда в стране нет министра культуры, министра образования, это показывает, что этой власти безразлично развитие нации, они не думают о будущем, потому что живут одним днем ​», - считает Ляшко.

Ранее Ляшко в эфире «Украины 24» прокомментировал слухи о том, что депутат Андрей Герус якобы проиграл в карты 100 тыс. долларов.