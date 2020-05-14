Нардеп из "Слуги народа" потребовал извинений у Гордона

Народный депутат Александр Качура обвинил журналиста Дмитрия Гордона в распространении недостоверной информации

Нардеп из "Слуги народа" потребовал извинений у Гордона

Журналист Дмитрий Гордон должен извиниться перед депутатом Татьяной Грищенко, заявил народный депутат из фракции"Слуга народа" Александр Качура. Это заявление нардеп сделал в прямом эфире канала "Украина 24".

"У вас в гостях был журналист Дмитрий Гордон, он сказал, что нардеп Татьяна Грищенко ("Слуга народа" — ред.) была домработницей Виталия Журавского. Я проверил информацию, навел справки, делал соответствующие запросы, провел экспертизу – и такая есть информация, то что это неправда", — объяснил он. 

Поэтому Качура требует у журналиста извинений, иначе грозит судом.

"Я предлагаю, чтобы Гордон как настоящий мужчина, джентльмен извинился перед Грищенко, иначе будут собраны материалы и переданы в суд о защите чести и достоинства данным народным депутатом. Она настроена очень серьезно. Уже есть экспертиза, которая подтверждает недостоверность слов Гордона".

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Источник Украина 24 Теги Александр Качура скандал Дмитрий Гордон