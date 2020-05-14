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Нардеп из "Слуги народа" потребовал извинений у Гордона Народный депутат Александр Качура обвинил журналиста Дмитрия Гордона в распространении недостоверной информации

Журналист Дмитрий Гордон должен извиниться перед депутатом Татьяной Грищенко, заявил народный депутат из фракции"Слуга народа" Александр Качура. Это заявление нардеп сделал в прямом эфире канала "Украина 24".

"У вас в гостях был журналист Дмитрий Гордон, он сказал, что нардеп Татьяна Грищенко ("Слуга народа" — ред.) была домработницей Виталия Журавского. Я проверил информацию, навел справки, делал соответствующие запросы, провел экспертизу – и такая есть информация, то что это неправда", — объяснил он.

Поэтому Качура требует у журналиста извинений, иначе грозит судом.

"Я предлагаю, чтобы Гордон как настоящий мужчина, джентльмен извинился перед Грищенко, иначе будут собраны материалы и переданы в суд о защите чести и достоинства данным народным депутатом. Она настроена очень серьезно. Уже есть экспертиза, которая подтверждает недостоверность слов Гордона".

Ранее нардеп Антон Поляков рассказал, почему подал иск против депутатов из партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова и Даниила Гетманцева.