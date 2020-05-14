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"Можно заказать ребенка домой" — омбудсмен о скандале с детьми для иностранцев Уполномоченный по правам ребенка прокомментировал скандал с детьми от суррогатных матерей, которых из-за карантина не могут забрать родители

О ситуации с суррогатным материнством в Украине и скандале с детьми, которых должны были вывезти за границу, рассказал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба в эфире канала "Украина 24".

"Я уже не один год выступаю за введение моратория на суррогат в Украине, особенно на коммерческий суррогат. Потому что для многих стран это вне закона. В 91-м году, когда Бундестаг в Германии рассматривал этот вопрос, четко было указано, что ребенок не может быть товаром, женщина рассматривается по существу как объект, который предоставляет определенный вид услуг. Поэтому я считаю, и мы делаем акцент на том, что суррогатное материнство за границу, коммерческое суррогатное материнство должно быть запрещено", - сказал он.

Он прокомментировал скандал с детьми от суррогатных матерей, которых не могут забрать родители из-за рубежа.

"Относительно 51 ребенка, которые сейчас в отеле, 15 родителей вместе со своими детьми, они не могут вылететь за границу, а другие дети, кстати, у многих из них уже свидетельства о рождении, они уже зарегистрированы в Украине, получено нотариальное согласие. Я сегодня общался с юристами. Они говорят: если консульства тех стран, родители в которых хотят забрать этих детей, позволят, то посредники могут получить нотариальную доверенность и отвезти родителям этих детей. Некоторые из этих родителей не приезжали в Украину, чтобы предоставить свой биологический материал. А теперь представьте, еще ребенка им привезут домой. Такой себе бизнес, достаточно прибыльный — дистанционно можно себе заказать ребенка и получить прямо дома".

Как сообщалось, в социальных сетях и на официальном сайте киевской клиники "Биотех" был распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые были рождены суррогатными матерями и сейчас находятся в киевской гостинице "Венеция", поскольку из-за карантина их родители-иностранцы не могут их забрать.

В связи с этим уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию, МОЗ, Минсоцполитики с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, объединение усилий для неотложного усовершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.