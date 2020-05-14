18:37, Сегодня

Что делать, чтобы мошенники не цитировали вам ваши документы - советы эксперта Глава организации "Электронная демократия" считает, что утечку информации нужно воспринимать как данность

Недавно стало известно о Telegram-боте, который публикует личные данные украинцев: номера паспортов, регистрацию по месту жительства, информацию из госреестров, пароли соцсетей, информацию о водительских удостоверениях. Интернет-пользователи предположили, что данные были получены из приложения "Дія", которое правительство запустило в конце декабря.

Глава общественной организации "Электронная демократия" Владимир Флёнц в эфире канала "Украина 24" прокомментировал ситуацию.

"Во-первых, надо принять как данность то, что эти данные уже в интернете. Если закроют один телеграм-канал - это не значит, что завтра не откроют другой. И если к вам или вашим знакомым кто-то будет обращаться и цитировать эти документы, уже нельзя быть уверенным, что это к вам звонят из банка или из правоохранительных органов и тому подобное. То есть возможность мошенникам позвонить пожилой женщине, напугать ее банковскими данными или тем, что внука арестовали и тому подобное - эта возможность резко увеличилось", - сказал Флёнц.

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По его словам, для безопасности нужно периодически менять пароли.

"Однозначно нельзя иметь одинаковый пароль для электронной почты, социальной сети и банковского аккаунта. Менять их и определять степень сложности нужно, исходя из риска: банковские аккаунты желательно менять раз в год и делать их сложными с большими и маленькими буквами, цифрами", - сказал эксперт.

Напомним, ранее эксперт по информационным технологиям Александр Ольшанский в эфире канала "Украина 24" рассказал, что в Украине увеличилась нагрузка на интернет-сети из-за карантина.