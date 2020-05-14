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Концертный зал безопаснее метро - культурная индустрия обратилась к властям Культурной индустрии необходимо четко понимать, когда и по каким правилам она сможет работать

Основательница Kyiv Music Days Евгения Стрижевская в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о начале диалога с властью по восстановлению работы культурной индустрии Украины.

«Проводить акцию «Стоп культурный карантин» было очень кстати, потому что ни в одном из этапов выхода из карантина нет упоминания о культурной индустрии. Диалог уже начат, мы уже достигли своей цели и не станем останавливаться. Мы уже получили несколько обращений и от Александра Ткаченко (нардепа от «Слуги народа» - ред.), и от Министерства культуры, есть уже сообщение об определенных действиях Кабмина, то есть наша акция была не зря», - отметила Стрижевская.

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По ее словам, представители культурной индустрии вышли на акцию не для того, чтобы требовать деньги, помощь, а для разработки властью совместно с индустрией плана выхода из кризиса.

«Мы должны заранее знать, через какое время сможем работать, потому что для некоторых мероприятий требуются месяцы подготовки. Нам надо четко понимать, когда и по каким правилам мы сможем работать. Важный момент: когда откроют метро, то, поверьте мне, в том же концертном зале безопасность людей проконтролировать гораздо легче», - отметила Стрижевская.

Напомним, ночью 12 мая сотни световых лучей озарили небо над городами Украины. Таким образом представители культурной индустрии решили призвать власти к разработке совместного плана выхода из карантина для сферы культуры. К акции «Стоп культурный карантин» присоединились более 25 городов Украины. Для заметного и эффективного результата организаторы задействовали в общем 5400 световых приборов. В Киеве можно было увидеть около 20 столбов света, направленных из знаковых киевских локаций: Певческое поле, Мариинский парк, Андреевский спуск, Почтовая площадь, Арка Дружбы народов и других.

Ранее глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко рассказывал в эфире "Украина 24", что кинотеатры после карантина рискуют потерять зрителей.