16:03, Сегодня

Польза от запрета российских сайтов: эксперт привел два примера Эксперт по конституционному праву рассказал, нужен ли Украине запрет российских соцсетей, и привел примеры работы пропаганды

Санкции против российских соцсетей были введены и продолжены не зря. Об этом заявил эксперт по конституционному праву Александр Москалюк в эфире канала "Украина 24".

"Надо учитывать, что все санкции в 2017 году готовились, и все могли подготовиться к ограничению доступа не только к российским соцсетям, но и к программному обеспечению. Что касается этого решения – оно абсолютно правильное… все довольно быстро избавились от "Яндекс пробок", никто их не вспоминает", — заявил он.

Москалюк привел пример работы пропаганды в других странах.

"В свое время в Руанде трагические события произошли из-за "Радио тысячи холмов", распространявшего язык ненависти, который привел к геноциду. И потом, когда проводились исследования, выяснилось, что 10% всех жертв погибли вследствие прямого действия этой пропаганды. Ладно, Руанда, можно сказать, что это было давно, но есть более близкие примеры – во время второй чеченской кампании были сделаны выводы, почему Россия проиграла первую чеченскую войну, и одна из причин - это как раз было то, что не контролировалось информационное пространство. Во время второй кампании оно контролировалось, и можно было использовать исключительно одну формулировку "контртеррористическая операция", и это было сделано таким образом, что изменило отношение к схожим событиям", — рассказал он.

Эксперт резюмировал, что запретом российских соцсетей и некоторых сервисов полностью обезопасить Украину от пропаганды не удалось, но улучшить ситуацию получилось.

Ранее медиаэксперт Юрий Молчанов заявил в эфире канала "Украина 24", что санкции против российских сайтов опоздали во времени лет на 10-15.