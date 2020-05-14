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Министр назвала четыре сферы культуры, которые больше всего пострадали от карантина И.о. министра культуры Светлана Фоменко рассказала, почему страдает культурная сфера и когда можно будет открыть театры и кино

И.о. министра культуры Светлана Фоменко назвала четыре основных сферы культуры, требующие особого внимания при выходе из карантина.

У нас есть сферы, которые требуют наибольшего внимания. Есть вопрос творческих школ, вузов и поступления в них. Есть вопрос организации концертов, фестивалей, театральных и цирковых представлений. Чтобы хотя бы в августе начать работу, люди уже сейчас должны готовиться и проводить репетиции. Есть вопрос заповедников, музеев, галерей. Тут другой способ реагирования, потому что в некоторых музеях невозможно обеспечить те меры, которые требуют: дезинфекцию, проветривание, потому что оно может вредить культурным ценностям и артефактам. И есть специфическая сфера — это библиотеки, клубы, центры творчества. Они небольшие по площади, в них зачастую работают люди возраста 60+, и у них не хватает финансов, чтоб обеспечить необходимые меры", — сказала она.

По словам Фоменко, культурная сфера больше всего пострадала из-за культурных ограничений. Есть пять этапов выхода из карантина, и сейчас прогноз может создаваться не дальше чем на 100 дней. Все абсолютно зависит от эпидемиологической ситуации в государстве, отметила она.

Также и.о. министра рассказала, когда можно будет открывать кинотеатры.

"К сожалению, пока нельзя открыть для посещения ни театры, ни кинотеатры, ни концертные площадки. Мы считаем, что это произойдет, скорее всего, на 4-5 этапе выхода из карантина, когда будут сняты все ограничения. На данный момент прогнозируем, что это будет июль", — сказала она.

Ранее глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко рассказывал в эфире "Украина 24", что кинотеатры после карантина рискуют потерять зрителей.