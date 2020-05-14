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Для украинцев изменились правила въезда в Беларусь: подробности от пограничников В Госпогранслужбе назвали преимущества заграничного паспорта перед внутренним паспортом гражданина

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телеканала «Украина 24» заявил об изменениях для граждан Украины при пересечении границы с Беларусью - необходимости предъявлять загранпаспорт, а не внутренний паспорт гражданина.

«Следует понимать, что загранпаспорт имеет большую степень защиты, чем внутренний паспорт гражданина Украины. И конечно это скорость при оформлении граждан на государственной границе. Пограничник, беря в руки внутренний паспорт и оформляя человека, вынужден в ручном режиме вносить все данные, включая ФИО, дату и место рождения, номер документа, что занимает определенное время», - отметил Демченко.

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По его словам, процедура оформления с загранпаспортом занимает гораздо меньше времени.

«При оформлении гражданина с загранпаспортом это делают технические средства, фактически вся информация в считанные секунды считывается ридерами», - отметил спикер Госпогранслужбы.

Как сообщалось, на заседании 13 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность пересечения границы с этой страной по паспорту гражданина Украины. При этом в Министерстве иностранных дел сообщили, что для граждан Украины - жителей пограничных районов остается в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам и после 1 сентября.

Согласно договору от 2009 года, украинцы имели право ездить в Беларусь по внутренним паспортам гражданина Украины