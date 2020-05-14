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Телефонные аферисты атакуют граждан: специалист рассказал, как уберечься Эксперт по кибербезопасности советует не устанавливать неизвестные программы и собирать данные для предоставления в полицию

Эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким образом можно противостоять телефонным мошенникам и шантажистам, вымогающим деньги.

"Утечка данных начинается с официальных баз данных, а также баз данных, где люди сами оставляют свои персональные данные, это, например, службы такси, карты лояльности магазинов. Когда у аферистов есть базы данных, они, проанализировав информацию, могут получить полные паспортные данные и т.д.", - сказал эксперт.

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Денисенко рассказал, какие меры надо принимать в первую очередь в случае звонков аферистов.

"Во-первых, если начинаются звонки, нужно их записывать, чтобы передать в полицию, потому что если вымогают деньги, это уже уголовное преступление. Во-вторых, надо заносить такие телефоны в черный список. Полиция берется за такие дела в зависимости от количества звонков, угроз, доказательств, которые лицо может предоставить: запись разговоров, смс, фотозображения", - сказал эксперт.

Денисенко посоветовал не загружать в телефон сомнительные программы.

"Если человек начинает загружать в телефон неизвестно что, то злоумышленник может иметь полный доступ, и при его помощи может выкрасть все персональные данные, логин и пароль банковских карт, чтобы сделать дубликат сим-карты. Нужно обратиться в банк для блокировки счета и потом уже доказывать свою непричастность, проводить исследование телефона, что с него не проводились операции. Можно обратиться к частным компаниям, государственным экспертным учреждениям. Также у оператора фиксируются все данные, касающиеся сим-карты. По запросу правоохранителей либо по решению сужда они должны предоставить эту информацию", - сказал эксперт по кибербезопасности.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугайова рассказала о видах мошенничества, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.