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Зекам предлагают сидеть с комфортом: министр раскрыл детали реформы Денис Малюська рассказал о платных услугах для заключенных

В Министерстве юстиции Украины предложили новую услугу для узников СИЗО - камеры улучшенного комфорта стоимостью от 2 тысяч гривен в сутки. Здесь есть отдельный душ, телевизор, кондиционер, микроволновка - никакой плесени и тараканов.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал "Украина 24" подробности тюремной реформы. Глава Минюста считает, что плесень и грибок - наименьшее зло, которое сейчас есть во всех СИЗО страны. Он убежден, что улучшать условия надо, но советует не называть новенькие камеры словом "ВИП".

"На самом деле, это базовые услуги, базовое обеспечение. Большая площадь. Сейчас норматив площади 2,5 метра на человека. Представьте себе - в таких условиях проживать 7-10 лет. У нас есть такие люди, которые здесь находятся столько лет. По сути, это издевательство", - отметил министр.

В Лукьяновском СИЗО за камеру с холодильником, телевизором, чайником, кондиционером, тостером и кулером с водой, со свежим ремонтом, подозреваемый должен выложить 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн в неделю и 12 тыс. грн в месяц. Это прайс для столицы, для других городов цены будут другими.

Малюська отметил, что деньги должны пойти на улучшение условий в бесплатных камерах.

"Мы не хотим брать деньги с налогоплательщиков, если мы можем генерировать их сами. Это один из источников, чтобы обеспечивать тех, кто не в состоянии платить за свое проживание", - пояснил он.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о мерах безопасности в украинских тюрьмах в связи с эпидемией коронавируса.