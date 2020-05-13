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Кличко прояснил ситуацию со смягчением карантина в Киеве Мэр не исключил, что придется вернуться к жестким ограничениям

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Украина 24" прокомментировал смягчение вызванного коронавирусом карантина в столице. По его словам, каждый город должен самостоятельно решать, когда и как отменять ограничительные меры.

"Мы начинаем смягчать карантин – 37 рынков работают, кофейни, летние террасы. Таким образом, смотрим на ситуацию. Что будет через 2-3 недели, зависит от обстоятельств. Если будет ухудшаться, не исключаю, что придется вернуться к жестким ограничениям. Если не будет пика заболеваний – можем понемногу смягчать ограничения по транспорту и метрополитену", - заявил Кличко.

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По словам мэра Киева, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом во всех городах разная, он "обратился к премьеру, чтобы дали полномочия решать каждому городу самостоятельно".

Напомним, ранее секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в эфире "Украина 24" анонсировал открытие метро в столице с 22 мая.