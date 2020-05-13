18:40, Сегодня

Метро в Украине должно открыться не для всех – врач о карантине Инфекционист пояснила, кто входит в "группу риска"

В Украине необходимо смягчить карантин и возобновить работу метро, но вход в общественный транспорт нужно ограничить для людей пенсионного возраста.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила врач-инфекционист Оксана Солдатенкова.

"По поводу общественного транспорта – считаю, что его надо запустить... Смягчили карантин, большое количество людей вышло на работу, но есть большая проблема - не на чем добраться. Они могут это сделать частным транспортом, его на дорогах очень много, и это усложняет работу всех предприятий, которые открыли", - сказала Солдатенкова.

Читай также В Украине нет карантина - инфекционист удивил заявлением

По ее словам, в транспорте необходимо ограничить количество людей, которым не нужно ездить на работу.

"Я имею в виду людей пенсионного возраста. Как только откроют метро, они сразу поедут куда-то, потому что нужно что-то обязательно купить. И надо сделать так, чтобы метро работало, но туда разрешалось заходить только тем людям, которые имеют пропуска, которые работают, кому надо действительно ехать", - пояснила врач.

Солдатенкова также отметила, что после смягчения карантина люди будут заражаться, поскольку "масочного режима в Украине, по сути, не существует".

Напомним, ранее секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в эфире "Украина 24" анонсировал открытие метро в столице с 22 мая.