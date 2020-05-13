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В Украине нет карантина - инфекционист удивил заявлением Украинцы должны придерживаться этапов выхода из ограничительных мер, которые вводит Кабмин

Врач-инфекционист Юрий Жигарев в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в Украине действует не карантин из-за коронавируса, а комплекс ограничительных мер.

«У нас не может быть продлен карантин, потому что у нас нет карантина. То, что у нас есть сейчас, называется комплекс ограничительных мероприятий («коза»). Сколько эта «коза» будет продолжаться - это уже другой вопрос», - отметил он.

По его словам, «надо разработать определенные шаги, и в принципе правительство дало нам какие-то определенные этапы выхода из этой «козы».

«Но теперь, во-первых, мы должны придерживаться этих этапов, а во-вторых, иметь обратную связь, фидбэк: мы что-то сделали , посмотрели, какая реакция, какая ситуация, а дальше решаем дальнейшие действия», - заявил врач.

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Напомним, в США и Европе медики зафиксировали у детей, которые болели коронавирусом, новые опасные симптомы заболевания, сообщалось в сюжете "Украина 24".