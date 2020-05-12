22:55, Вчера

Интервью с Поклонской: нардеп заявил, что Гордон допустил ошибку Алексей Гончаренко обвинил журналиста в несоблюдении информационной гигиены

Известный журналист Дмитрий Гордон допустил большую ошибку, сделав интервью с депутатом Государственной Думы России Натальей Поклонской, которая предала Украину. Об этом заявил в эфире "Украина 24" народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"С одной стороны, я понимаю, что журналисту интересны какие-то провокационные вещи, с другой стороны, брать интервью у врага, не просто врага, а у предательницы... Она изменила свою присягу, изменила свою страну, соотечественников, она запрещала Меджлис крымскотатарского народа, при ней судили Сенцова, о чем говорил весь мир", - напомнил депутат.

По его словам, "должна быть какая-то информационная гигиена у человека, журналиста".

"Мне кажется, Дмитрий сделал большую ошибку, взяв интервью у Поклонской и впустив ее в украинское медийное пространство", - рассказал Гончаренко.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон в эфире "Украина 24" также рассказал, смог ли он бы взять интервью у полевых командиров боевиков "Л/ДНР" Гиви и Моторолы.