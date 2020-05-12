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Переболевший коронавирусом депутат дал совет Кабмину Сергей Шахов считает, что людей запугивают статистикой по коронавирусу

Народный депутат Украины из группы "Довіра" Сергей Шахов призвал возобновить работу метро в Украине, несмотря на карантин, объявленный из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее заявление Шахов, который недавно перенес коронавирус COVID-19, сделал в эфире "Украина 24".

"Я убежден, что метро надо запускать. Коронавирус - это не проказа, а не чума, а не тиф - это ОРВИ сложной формы. Этот вывод дают все врачи и ученые мира. Переболеет этой болезнью 70% населения планеты. Сегодня запугивают людей (статистикой по коронавирусу - ред.), на этом карманные чиновники зарабатывают миллиарды гривен. Почему нам не сообщили о коронавиурсе в октябре, а в феврале? Метро надо открывать", - отметил нардеп.

Напомним, Украина с 11 мая смягчила условия карантина. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, от чего зависят сроки выхода из карантина.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24" заявил, что метро в Киеве возобновит работу не ранее конца мая.