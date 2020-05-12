Переболевший коронавирусом депутат дал совет Кабмину

Сергей Шахов считает, что людей запугивают статистикой по коронавирусу

Переболевший коронавирусом депутат дал совет Кабмину

Народный депутат Украины из группы "Довіра" Сергей Шахов призвал возобновить работу метро в Украине, несмотря на карантин, объявленный из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее заявление Шахов, который недавно перенес коронавирус COVID-19, сделал в эфире "Украина 24".

"Я убежден, что метро надо запускать. Коронавирус - это не проказа, а не чума, а не тиф - это ОРВИ сложной формы. Этот вывод дают все врачи и ученые мира. Переболеет этой болезнью 70% населения планеты. Сегодня запугивают людей (статистикой по коронавирусу - ред.), на этом карманные чиновники зарабатывают миллиарды гривен. Почему нам не сообщили о коронавиурсе в октябре, а в феврале? Метро надо открывать", - отметил нардеп.

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Напомним, Украина с 11 мая смягчила условия карантина. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, от чего зависят сроки выхода из карантина.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24" заявил, что метро в Киеве возобновит работу не ранее конца мая.

Источник Украина 24 Теги коронавирус карантин метро