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Кто виноват: замминистра прояснил ситуацию с утечкой данных украинцев Чиновник заверил, что приложение "Дія" не имеет отношения к скандалу

За скандалом с масштабной утечкой персональных данных украинцев могут стоять противники диджитализации в Украине.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Мы сейчас очень активно работаем над реформой в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция - ред.), над строительным реестром... Возможно, это не нравится людям, которые привыкли зарабатывать на этом реестре - на застройке исторического центра Киева и в других местах. Возможно, это идет оттуда. Мы знаем, там есть люди, которым не очень понравятся эти реформы", - заявил чиновник.

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Борняков также не исключил, что "это был заказ".

"Я имел возможность воспользоваться этим ботом. Там есть компиляция баз с 2012 года по 2017 год. А министерство было создано только в 2019 году... Они имеют базу 2012 года по МВД, ПриватБанку, Новой почте. Они говорили, какие базы используют, и там не было нигде о "Дії, - сказал он.

В то же время, заместитель министра не считает, что подобные инциденты возможны в будущем. По его словам, "наша система очень защищена".

Напомним, ранее в сети был обнаружен Telegram-бот, торгующий личными данными украинцев.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что утечка данных не связана с работой приложения "Дия". Министр отметил, что речь об утечке старых баз данных, в частности, речь идет о базе данных "ПриватБанка" (до национализации), а также других негосударственных баз данных. Например, в боте доступны пароли от профилей в соцсетях.