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Гордон рассказал, как договорился об интервью с Поклонской По словам журналиста, у Поклонской было только одно условие

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об интервью, которое он взял у бывшего украинского прокурора, а теперь депутата Государственной Думы Российской Федерации Натальи Поклонской. Отметим, интервью вызвало широкий резонанс в интернете и споры о том, могут ли журналисты общаться с предателями и врагами Украины.

"С Натальей Поклонской это очень интересная история. Я делал интервью с Александром Невзоровым, и мы задели Поклонскую – почему-то издеваться начали над ней. Она написала об этом у себя, а мне передали мои подписчики. В Instagram она написала - уважаемые мной Гордон и Невзоров поиздевались надо мной, а вот слабо со мной сделать интервью? Дмитрию Гордону не слабо вообще ничего", - заявил известный журналист.

По словам Гордона, у Поклонской было одно условие для интервью, и он его выполнил.

"Я официально сказал в одном из своих эфиров в YouTube: Наталья, если у вас есть желание – я готов. Мне позвонил человек, сказал, что Наталья Владимировна готова – можно ли с вами связаться. Я говорю: конечно. Она мне позвонила. Условием интервью, главным и единственным, было то, что не будет купюр. Я это соблюл четко, у меня нет никаких вырезанных моментов", - подчеркнул он.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон в эфире "Украина 24" также рассказал, смог ли он бы взять интервью у полевых командиров боевиков "Л/ДНР" Гиви и Моторолы.