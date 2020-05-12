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Экс-министр назвал три задачи для власти перед второй волной коронавируса Экс-министр финансов Александр Данилюк рассказал, что необходимо сделать, пока не началась вторая волна эпидемии в Украине

Вторая волна коронавируса будет сильнее первой, заявил экс-министр финансов, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире канала "Украина 24". Он назвал три вещи, которые нужно сделать власти, пока не началась новая вспышка.

"Массовое тестирование — это то, о чем говорили в Китае, Южной Корее. Нет тестирования — нет информации, а как правительство может принимать решения без информации? Второе — создать на базе СНБО штаб, который бы собирал информацию, анализировал, моделировал развитие событий и разрабатывал алгоритмы действий для власти. Надо, чтобы была четко организована борьба с коронавирусом по всей стране. И третье — уже сейчас понятно, что очень много кадровых ошибок. Давайте власть не будет сейчас упираться рогами в стену, а будет решать эти ошибки".

Данилюк объяснил, о чем идет речь в третьем пункте.

"Возьмем самую простую ситуацию: у нас губернаторы воюют с мэрами. Во время кризиса нельзя такое допускать. В Одессе, например, губернатор и руководитель штаба по борьбе с коронавирусом не нашли общий язык. Такого не должно быть. Поэтому те кадровые проблемы надо решить", — сказал он.

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Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24", стоит ли Украине ожидать второй волны коронавируса COVID-19.