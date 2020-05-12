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Мутации коронавируса: генетик объяснил, есть ли опасность Эксперт объяснил, опасны ли для людей мутации коронавируса и для чего используется информация о них

Стоит ли бояться мутаций коронавируса, объяснил генетик Александр Коляда в эфире канала "Украина 24".

"Слово "мутация" в данном контексте не несет ничего опасного для нас. Это естественный процесс, который проходил и в этом вирусе, и в других вирусах. Несут ли эти мутации вред для здоровья? Большинство из них нет, и никакой полезной информации мы оттуда достать не можем. Не исключено, что некоторые из них действительно влияют на протекание заболевания, и возможно, по дополнительным исследованиям мы сможем спрогнозировать, какие изменения произойдут в следующих мутациях. Но пока никаких значимых изменений там мутации не принесли", — сказал он.

Генетик рассказал, для чего используются данные о мутациях в вирусе.

"Ученые действительно принимают во внимание, какие мутации возникают в вирусе. Это нужно потому, что сейчас порядка 30 компаний разрабатывают вакцины. Разные вакцины направлены на разные участки генома этого вируса. Мутации тоже возникают на разных участках. И эти компании будут учитывать данные о мутациях для того, чтобы понять, как из 30 потенциальных вакцин будет подходить для большего количества штаммов вируса, то есть какие можно использовать во всех странах, а какие — больше в Африке или Европе. Это сугубо технические данные для ученых", — сказал он.

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