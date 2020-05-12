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Запуск транспорта и карантин: политолог указал на проблему для властей Политолог Владимир Фесенко рассказал, на что нужно обратить внимание при принятии решения о запуске общественного транспорта

О том, стоит ли запускать общественный транспорт, рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24".

"Когда снимаются какие-либо ограничения, нужно думать о цепочке. Дали разрешение на работу заведений общественного питания и услуг. Спрос растет, растет транспортная составляющая в Киеве. И здесь возникает большая проблема. Работникам открытых заведений надо доехать до работы, значит, надо больше транспорта. И как быть с транспортом, чтобы была и безопасность, и чтобы людям доехать до работы - в этом главный вызов", — сказал он.

Фесенко высказался о том, как быть с метрополитеном.

"Открытие метро — это, насколько я понимаю, компетенция Министерства инфраструктуры. Мэр не дает окончательных разрешений именно по метро. Сейчас нужно садиться вместе в больших городах или проводить специальное совещание с участием мэров и представителей власти, чтобы оценить ситуацию. В Харькове, например, заболеваемость ниже. чем в Киеве", — сказал он.

Эксперт добавил, что маски нужно носить обязательно, а с измерением температуры пассажирам проблема, так как из-за этого могут образовываться "пробки" людей в метро.

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Ранее заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказал в эфире "Украина 24" о том, почему в Киеве пробки и как работает общественный транспорт.