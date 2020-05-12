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Ослабление карантина: врач дал советы тем, кто ходит в церковь Церкви просят смягчить для них карантин — инфекционист рассказал, можно ли это делать

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин для религиозных организаций. Подробности рассказал председатель Совета Василий Райчинец в эфире канала "Украина 24".

"У глав церквей появилось беспокойство, что власть представила четыре шага выхода из карантина, а церковь там не упомянута. Поэтому 2 мая мы отправили персональное письмо с просьбой встретиться с премьер-министром. Люди в страхе, в панике, их надо благословлять и развеивать этот страх. Когда карантин надвигался как туча на Украину, то церкви первые были на карантине и выполняли все правила", — заявил он.

В свою очередь, врач-инфекционист Роман Малинка заявил, что открывать церкви в полном объеме пока нельзя.

"Сейчас, я думаю, этого делать нельзя. Я не знаю, что будет, есть определенные инстанции, которые это решают. Есть заболеваемость, поэтому нужно поберечься", — сказал он.

Врач прокомментировал предложение церквей открыть храмы, соблюдая ограничение — один человек на 5 кв.м.

"На данном этапе должен сохраняться тот формат, который был до этого времени - службы онлайн. Что касается ограничений, то проконтролировать всех невозможно. Учитывая, что сейчас немного ослабили карантин, и до этого не все носили защиту, а сейчас вообще могут перестать это делать", — сказал он.

Врач считает, что священнослужителям не нужно давать никаких послаблений (в частности, по самоизоляции), так как они такие же люди, как остальные, и могут принадлежать к группе риска.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял в эфире телеканала "Украина 24", что священникам, которые допустили в храмы людей во время карантина, грозит либо штраф, либо уголовная ответственность.