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Смягчение карантина вернуло пробки в Киев: подробности Ситуацию осложняет увеличение общественного транспорта на дорогах

В Киеве 12 мая из-за ослабления карантина значительно увеличились пробки на дорогах.

Как сообщает корреспондент "Украина 24", двигаться по Киеву стало сложно. В частности, днем ​​во вторник на Кольцевой дороге многокилометровая пробка образовалась от Одесской площади в сторону проспекта Победы. На этом пути ремонтируют Жулянский мост и часть дороги перекрыта. Автомобили преодолевают этот участок пути несколько часов.

Такая ситуация по всему Киеву. Из-за погодных условий и из-за того, что большое количество людей вышло из карантина и поехало на работу, образовалось очень много пробок.

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В частности, на проспекте Победы, бульваре Шевченко, Воздухофлотском проспекте утром наблюдались огромные пробки. Люди по два часа стояли в заторах, чтобы доехать до работы.

Также в Киеве запустили дополнительно много общественного транспорта, в частности автобусы от жилых районов в центр столицы. Из-за этого движение также было затруднено. Отметим, что в транспорт пока запускают по 20 человек в защитных масках и по спецпропускам.

Ранее советник мэра Киева Владимир Бондаренко рассказал, кому разрешат работать во время ослабления карантина и кто это будет контролировать.