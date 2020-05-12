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Как и когда пройдет ВНО в Украине: министр назвала даты И.о. министра образования Любомира Мандзий рассказала о том, как школьники будут сдавать ВНО и когда закончится учебный год

Когда пройдет внешнее независимое тестирование (ВНО, или ЗНО в часто употребляемом украинском варианте) для выпускников школ, рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24".

"Планируем провести ЗНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", — сказала она.

Также Мандзий рассказала, что даты приема в вузы были изменены. Сами вузы должны скоро опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Отсрочена подача документов, это будет происходить в августе. Сама процедура поступления не изменилась.

"Что до выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО", — сказала она.

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И.о. министра также рассказала о том, как и когда завершится учебный год в школах.

"В школах учеба будет идти до конца мая, как предусмотрено сроками учебного года, но мы понимаем, что она будет проходить только с использованием дистанционных технологий. Что до дошкольных учебных заведений, тут нет понятия окончания учебного года, так что они могут и будут работать летом с учетом эпидемиологической ситуации", — сказала она.

Мандзий добавила, что для поступления в первый класс школы должны сами обнародовать сроки и правила подачи документов. Чаще всего это онлайн-регистрация или электронная почта, а лично можно будет отнести документы после окончания карантина. Конкурса для поступления в первый класс не предусмотрено, подчеркнула она.