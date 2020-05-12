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Ослабление карантина: у Кличко рассказали о работе транспорта в Киеве Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказал о том, почему в Киеве пробки и как работает общественный транспорт

О том, как столица начинает понемногу выходить из карантина, рассказал замглавы Киевской городской администрации Виталия Кличко Валентин Мондриевский в эфире канала "Украина 24". В частности, он прокомментировал большое количество пробок, которые сегодня образовались на киевских дорогах.

"Заторы на дорогах говорят о том, что жители города думают, что карантина уже нет. Но динамика заболеваемости говорит о другом. Ослабление карантина — это не отмена. Важно, чтобы мы не дошли до точки, когда карантин нужно будет снова вводить", — сказал он.

Мондриевский также рассказал, что коммунальные предприятия Киева все работают в том же режиме, как работали в период карантина. Их рабочий процесс организован таким образом, чтобы задействовать только самое необходимое количество людей. Также он рассказал о том, как организована работа общественного транспорта.

"Метро пока не открывается. Мы увеличиваем количество подвижного состава общественного транспорта и открыли сегодня 4 новых маршрута, чтобы люди могли добираться на работу", — рассказал заммэра.

По его словам, в Киеве продолжаются ремонты дорог, поскольку они необходимы, но работы стараются ускорить, чтобы максимально успеть их закончить до полного снятия карантина

"Мы максимально делаем все, чтобы дороги поскорее были открыты и не было проблем для киевлян", — отметил он.

Ранее советник мэра Киева Владимир Бондаренко рассказал, кому разрешат работать во время ослабления карантина и кто это будет контролировать.