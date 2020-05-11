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Запрет российских сайтов: эксперт заявил, что Украина опоздала Медиаэксперт рассказал, есть ли смысл в блокировке российских соцсетей

15 мая истекает срок санкций, которые были введены в 2017 году против ряда российских интернет-ресурсов — в их числе популярные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы Яндекс, Mail.ru и другие сайты. Нужно ли их продлевать, рассказал медиа эксперт Юрий Молчанов в эфире канала "Украина 24".

"Что касается интернет ресурсов — есть VPN, только ленивый не освоил эту технологию, поставить его на любой браузер - это дело 15-20 секунд. Все желающие сидят в соцсетях сколько им влезет, и сказать, что пропаганда больше эффективна или меньше – крайне затруднительно. Что касается популярного автонавигатора, которым пользовалось очень много людей - его запретили, а в чем была его опасность? Эти санкции опоздали во времени лет на 10-15", — сказал он.

Эксперт считает, что на заблокированные ресурсы все равно будут ходить, так как для них нет полноценной замены.

"В 2014-2015 годах анонсировали стартапы украинских соцсетей, что мы составим конкуренцию Facebook, и чем это закончилось, кто о них помнит? Заменить чем-то мощные раскрученные ресурсы практически невозможно. Можно создать свой стартап, но если он будет опираться только на политическую мотивацию, "абы не як у москалів" – не уверен, что это будет кому-то нужно, учитывая аудиторию", — заявил Молчанов.

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Ранее депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк рассказала в эфире "Украина 24", как депутаты относятся к блокировке российских сайтов и соцсетей.