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Львов на карантине: Садовый рассказал, куда можно ходить Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, какая ситуация с ослаблением карантина сложилась в городе

Куда начали пускать людей во Львове в ситуации с карантином, а куда нет, рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире канала "Украина 24".

"Мы неделю назад обратились к правительству и просили о возможности дать разрешение самостоятельно принимать решения по карантину. В пятницу у нас был неприятный момент — 65 подтвержденных ПЦР-тестов, поэтому и далее пока закрыты магазины обуви, одежды, не работают салоны красоты и парикмахерские, только открыты парки и скверы, музеи под открытым небом, и тестово разрешили открыть летние площадки, посмотрим, какая будет ситуация на сегодня вечером. Есть некоторое возмущение, потому что многие записались в парикмахерские – в шоке и парикмахеры, и клиенты", — сказал он.

Ранее в Львовской областной госадминистрации объяснили, почему не стали смягчать карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса.

11 мая по всей Украине вступило в силу смягчение карантина — людей начали пускать в парки и скверы, открылись небольшие магазины, салоны красоты, летние площадки кафе с обязательным соблюдением мер безопасности (дезинфекция, маски, перчатки и т.д.). Однако Львовская ОГА отложила послабления из-за большого количества заболевших.