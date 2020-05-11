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Где легче заразиться во время ослабления карантина: врач предупредила украинцев Эпидемиолог Ирина Колесникова рассказала, насколько опасны общественные места, которые открылись с послаблением карантина

Где больше и где меньше риска заразиться коронавирусом, когда ослабят карантин, рассказала эпидемиолог Ирина Колесникова в эфире канала "Украина 24".

"Эпидемиология коронавируса какая была, такая и осталась. Заразиться контактным путем, через волосы, одежду, — это смешно. Заразиться можно при тесном долгом общении с человеком, который кашляет и чихает вам в лицо. Нельзя заразиться, если, например, на стол в ресторане чихнул больной, а если это открытая площадка – мокроту или влагу вообще сдует", — сказала она.

При этом есть и места, где опасность гораздо выше, отметила врач:

"С парикмахерскими я бы подумала. Например, мне надо покрасить волосы, мастер будет в маске, а я без нее. Если в зале будут другие визитеры без респираторов - то есть риск заражения".

Колесникова также добавила, что после карантина ситуация может повернуть в сторону улучшения, так как люди уже привыкли соблюдать ограничения.

"Думаю, в дальнейшем все будет хорошо – за время карантина люди приобрели социальные привычки, соблюдают дистанцию, если заболели - сидят дома", — сказала она.

Ранее о том, что именно будет открываться в столице со смягчением карантина, рассказал в эфире канала "Украина 24" советник мэра Киева Владимир Бондаренко.