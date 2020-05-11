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Власти Львовщины объяснили отказ от смягчения карантина Замглавы Львовской ОГА Тарас Грень объяснил решение властей продолжить карантин и рассказал, сколько он продлится

В Львовской областной госадминистрации объяснили, почему не стали смягчать карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Об этом рассказал Тарас Грень, замглавы Львовской ОГА, в эфире канала "Украина 24".

"Все хотят идти на послабление, но в нашей области увеличилось количество больных. Мы до 15 числа приняли решение об отсрочке ослабления карантина, чтобы не допустить развития эпидемии. За два дня уже можно наблюдать динамику", — сказал он.

Грень объяснил, что для понимания динамики числа заболевших властям нужно еще немного времени.

"Если быть откровенным, отдельно четыре дня ничего особо не решают, но условный инкубационный период не проявляется сразу, то есть если мы берем, например, неделю назад – первомайские праздники - то, исходя из этого, условно в среду-четверг будет более четкое понимание ситуации. Мы не исключаем, что если ситуация будет лучше, мы можем собраться и принять другое решение".

Напомним, в Украине 11 мая началось смягчение карантина, который был введен из-за эпидемии коронавируса. В частности, в большинстве городов и областей разрешили открыть небольшие магазины, салоны красоты, парки и скверы, летние площадки кафе и ресторанов. Но во Львовской области заявили, что пока смягчать ограничительные меры не будут.