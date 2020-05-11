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Ждать ли дешевых авиабилетов: эксперт сделал прогноз Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк рассказал, когда откроется авиасообщение и сколько будут стоить билеты

Скоро ли украинцы смогут летать самолетами после карантина, рассказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в эфире канала "Украина 24".

"Спрос на авиаперевозки будет, потому что люди хотят отдыхать и будут искать такую возможность. Но смогут ли компании выполнить эти перелеты — это вопрос. Открытие билетов еще не означает, что эти рейсы будут выполнены. Если говорить в целом, то сейчас Европа заявила, что примерно в середине мая будет оглашен план постепенного возобновления перелетов, который многие прояснит", — сказал он.

Эксперт объяснил, какие факторы будут влиять на стоимость билетов на самолеты.

"Стоимость билетов безусловно вырастет. Будут определенные меры для увеличения дистанции, это приведет к увеличениям затрат авиакомпаний. Во-вторых, вырастет время на таможенно-регистрационные процедуры. Будет попытка переложить затраты на пассажиров. Поэтому дешевых билетов мы не увидим в ближайшее время. Есть только один позитивный фактор: из-за удешевления нефти упали цены на авиатопливо, возможно, это как-то компенсируется в стоимости билетов", — сказал он.

Добавим, некоторые авиакомпании уже открыли продажу билетов на лето и даже на май 2020 года.