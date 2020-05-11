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Как нужно отменять карантин: политолог дал ответ Политический эксперт Александр Солонтай рассказал, нужно ли сохранять карантинные меры по всей стране

О том, стоит ли вводить адаптивный карантин, рассказал политический эксперт Александр Солонтай в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас у нас на одном уровне все ограничения, которые были введены по всей стране, а нужно разрешить их устанавливать местным властям. Если есть вспышки, то надо вводить (более жесткие ограничения — ред.). Мы не в равных условиях. В одних городах есть больной на каждую сотню человек, в других на сто тысяч нет ни одного. Поэтому местные власти должны сами это определять — конечно, под санитарно-эпидемиологическим контролем", — сказал он.

Эксперт отметил, что часть ответственности лежит и на самих людях.

"Очень важно, чтобы за ограничениями мы не забыли о социальной дисциплине. Часть людей пренебрегает любыми ограничениями и правилами. Очень хотелось бы, чтобы привычки (мыть руки и т.д — ред.) остались надолго", — заявил он.

Ранее о том, что именно будет открываться в столице со смягчением карантина, рассказал в эфире канала "Украина 24" советник мэра Киева Владимир Бондаренко.