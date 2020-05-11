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"Нарушителей у нас меньше, чем в Европе": Геращенко про карантин Замглавы МВД рассказал, кто должен следить за соблюдением карантина и нужно ли его смягчать

Об ослаблении карантина в Украине рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24".

"Местные органы власти имеют полное право привлекать к ответственности за нарушение карантина, поэтому я надеюсь, что они будут помогать полиции. Карантин - это задача не только полиции, а и местных органов власти, и санитарно-эпидемиологических органов", — сказал он.

"Нарушителей у нас меньше, чем было в европейских странах. Сама статистика говорит о том, что меры были своевременными и достаточными. Но нам нужно продолжать соблюдать меры безопасности и понимать, что вирус никуда не делся", — сообщил Геращенко.

Также он рассказал, что украинская полиция изучала опыт Италии и Испании по борьбе с коронавирусом и по карантинным мерам.